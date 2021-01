ONE PIECE 1001 spoiler: la mostruosa battaglia di Onigashima

Le settimane di tempo passate dall'uscita di ONE PIECE 1000 a causa delle pause invernali di Weekly Shonen Jump hanno permesso ai fan di metabolizzare ciò che hanno visto durante il capisolo significativo preparato da Eiichiro Oda. Ma contemporaneamente sono state fatte tante teorie su ONE PIECE 1001, in arrivo questa settimana.

Dopo aver scoperto il titolo di ONE PIECE 1001 e qualche anticipazione, passiamo ai veri spoiler che riassumono completamente il prossimo capitolo del manga di Oda. Si parte con una copertina dedicata a Jinbe che dorme con una medusa, ma il resto del capitolo è completamente dedicata alla battaglia sulla cupola.

Kaido è sotto shock per l'attacco di Rufy, che gli ha fatto dei danni, e ciò causa anche reazioni in Big Mom e nelle altre Supernove. Kaido si rialza e ripensa al Rufy di qualche giorno fa, mentre ora dietro di lui vede le ombre di Roger, Barbabianca, Oden e Rocks. L'imperatore attacca il Mugiwara con il Raimei Hakke, Rufy tuttavia prevede nel futuro e cerca di evitarlo, riuscendoci solo in parte e subendo comunque l'attacco, ma stavolta non sviene. Big Mom lo attacca con un attacco di fuoco, ma Zoro utilizza la mossa di Kinemon per tagliare a metà le fiamme.

Torna Kaido che però non riesce a colpire in tempo Rufy grazie a Law, che trasporta il capitano vicino a lui. Law è arrabbiato con Rufy perché sembra che il salvataggio di Kinemon e gli altri sia stato un ordine del Mugiwara, e Kid prende in giro Law per essere diventato un sottoposto di Rufy. Big Mom attacca Rufy, Law e Kid con una nuova tecnica chiamata Heavenly Bonbon, i tre dopo una gag vengono colpiti. Zoro intanto si mette la bandana e dice a Killer di non mettersi in mezzo, riconoscendolo come Kamazo. Quest'ultimo invece mette in mostra le sue spade, dicendo che se le avesse avute l'altra volta allora Zoro sarebbe morto. Entrambi attaccano Kaido, che subisce qualche danno ma sorride e si complimenta con loro.

I tre capitani tornano in piedi e attaccano Kaido insieme, con quest'ultimo che dice a Big Mom di aspettare perché vuole vedere la loro piena potenza. Rufy attacca con una Kong Gun, Law con il Tact e una pioggia di rocce, Kid con una nuova mossa chiamata Punk Rotten: Punk Vise con cui crea un robot che spiaccica Kaido tra le sue mani. Nel frattempo, Big Mom ride e sfodera un Napoleon fiammeggiante. Da sotto le macerie, Kaido si trasforma in drago e i due imperatori sono ora fianco a fianco contro le 5 supernove.

Kaido dichiara che li sconfiggerà e si prenderà tutto, dalla loro ciurma ai tesori ai Poneglyph, dicendo che chi vincerà qui sarà estremamente vicino al One Piece. Il manga sarà in pausa la prossima settimana.