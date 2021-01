ONE PIECE 1002: una battaglia elettrizzante nei cieli di Onigashima

Eiichiro Oda sta pubblicando la sua storia da diversi anni. ONE PIECE non si è concluso in 10 anni come era stato programmato all'inizio, e ci troviamo infatti a 22 anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump. Ma secondo il mangaka, ONE PIECE sta per volgere alla fine e proprio la battaglia di Onigashima sancirà l'inizio dell'arco finale.

È iniziato lo scontro tra Rufy e Kaido sul tetto di Onigashima ed Eiichiro Oda ha deciso di non cambiare scena e concentrarsi ancora una volta sullo scontro tra vecchia e nuova generazione. Il capitolo 1002 di ONE PIECE ci presenta ancora una volta la battaglia delle sette potenze in cima al teschio.

C'è ormai tantissima azione in ONE PIECE e Oda si è sbizzarrito con la coreografia di questo capitolo. Mentre Kaido lancia il suo attacco di vento, tutti e cinque i pirati tranne Zoro rispondono attaccando il dragone. Mentre Killer conclude il suo attacco entra però in gioco Big Mom che lo colpisce con un attacco elettrico.

Sfruttando il potere di Law, Zoro si lancia in aria e prima rompe un attacco di Kaido e poi sfodera Enma. Big Mom avvisa appena in tempo Kaido di schivare il colpo: Zoro con un solo fendente taglia uno dei corni di Onigashima. L'imperatrice però crea un nuovo attacco elettrico più potente che colpisce tutti tranne Rufy, fatto di gomma. Il capitano dal cappello di paglia nell'ultima pagina assalta Kaido con un Rhino Schneider, concludendo così ONE PIECE 1002.