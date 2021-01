ONE PIECE 1002, primi spoiler! Botte a non finire contro gli imperatori

Rufy è giunto a Wano per liberare il paese dei suoi amici, mettere le mani sul Road Poneglyph e compiere un altro passo verso il titolo di Re dei Pirati. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile però sconfiggere le persone più forte di quest'epoca. ONE PIECE sta narrando proprio ora questa epocale battaglia.

È iniziato il combattimento tra Rufy e Kaido, accompagnati da Big Mom, Killer, Kidd e Zoro. Tutto il gruppetto è riunito sopra la cupola di Onigashima e non si può fare altro che osservare l'azione che Oda ha messo in scena. Chi cadrà per primo? Un altro passo verso l'esito lo si avrà in ONE PIECE 1002 che si è appena mostrato con alcuni spoiler.

Le anticipazioni del prossimo numero confermano che ci sarà ancora un focus sulla battaglia tra gli imperatori e le Supernove. Non a caso, il capitolo 1002 di ONE PIECE si intitolerà "I quattro imperatori VS la nuova generazione". Ecco il resto del riassunto per ora divulgato:

Kaido usa un nuovo attacco chiamato "Grande vento";

Rufy usa un nuovo attacco chiamato "Gom Gom no Kong Rifle" ;

; Kid usa un attacco chiamato "Slam Gibson";

Trafalgar Law usa il "Gamma Knife";

Killer sfodera un nuovo attacco, il "Kamaa sonic" e attacca Kaido;

Big Mom usa "Indra", una nuova mossa elettrica con cui attacca Killer;

Rufy usa il "Gom Gom no Rhino Schneider" contro Kaido;

Kaido usa il Boro Breath contro Rufy, ma Zoro lo ferma con la mossa di Kinemon;

Kaido avverte che nella spada di Zoro c'è l'essenza di Oden;

Big Mom usa un nuovo attacco elettrico che evoca fulmini ovunque;

Rufy non riceve danni dall'attacco e Big Mom chiede come sia possibile, al che Rufy risponde che "perché sono di gomma";

Kaido colpisce Rufy col suo Boro Breath, ma non ha effetot;

Rufy usa un nuovo attacco chiamato "Gom Gom no Kong Gatling" contro Kaido.

Insomma, questo capitolo 1002 di ONE PIECE prevede tanta azione tra le due fazioni in gioco. Non sembra però dalle prime anticipazioni che ci siano state sconfitte. L'appuntamento per il capitolo ufficiale è programmato per domenica 31 gennaio 2021.