ONE PIECE 1002: si scatena il potere dei pirati della Peggiore delle Generazioni

In ONE PIECE è iniziato uno degli scontri più importanti del manga. I pirati della Peggiore delle Generazioni si trovano faccia a faccia con due imperatori ed uno dopo l'altro hanno iniziato ad usare i loro attacchi migliori.

La guerra imperversa ad Onigashima e finalmente Luffy, Zoro, Law, Kidd e Killer hanno raggiunto il tetto, luogo in cui si trovano Big Mom e Kaido. La battaglia è iniziata in ONE PIECE 1000, inaugurata da un nuovo attacco del ragazzo di gomma, ed è attualmente ancora in corso. Le numerose tavole presentate nell'ultimo capitolo rivelano la forza dei protagonisti che riesce ad equiparare quella dei due apparentemente imbattibili pirati e che permette loro di colpire ripetutamente il corpo di Kaido.

Tra gli attacchi andati a segno spiccano il Gom Gom Rifle del capitano della ciurma di Cappello di Paglia e lo Slam Gibson ed il Gamma Knife dei suoi due più potenti alleati. Anche i due spadaccini attaccano il pirata in forma di drago, purtroppo però Zoro, con la tecnica Hiryu Kaen, manca il bersaglio riuscendo comunque a mostrare, tra le pagine di ONE PIECE, la vera potenza della spada Enma. Proprio quest'ultima mossa sembra aver spaventato notevolmente l'avversario che in essa ha riconosciuto l'aura di Kozuki Oden.

La nuova storia di ONE PIECE termina quindi con un devastante attacco di Luffy che si abbatte violentemente sul nemico. Voi cosa ne pensate di questo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti.