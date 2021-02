ONE PIECE 1002: scopriamo il nuovo devastante attacco di Luffy

Le pagine del manga di ONE PIECE continuano a mostrare il grande scontro tra gli imperatori e le supernova con un continuo scambio di colpi. Al termine del capitolo Luffy ha scagliato un nuovo attacco verso il proprio avversario. Ecco di cosa si tratta.

La guerra per la liberazione del paese di Wano sembra aver raggiunto il suo climax. A seguito dell'irruzione ad Onigashima dell'alleanza della ciurma di Cappello di Paglia si sono tenuti numerosi scontri e finalmente Luffy ha raggiunto il tetto dell'isola dove, assieme a Zoro, Kidd, Law e Killer hanno iniziato ad affrontare i due imperatori Big Mom e Kaido.

I protagonisti sembrano aver ottenuto una forza paragonabile a quella dei due potenti pirati che in passato avevano dimostrato di essere su tutt'altro livello rispetto a loro. Ciò è dimostrato dalle numerose tecniche utilizzate dai ragazzi che sembrano infliggere danni agli imperatori. In particolare in ONE PIECE 1002 abbiamo potuto assistere alla vera potenza della spada Enma di Zoro.

In seguito ad un potente contrattacco di Big Mom, Luffy rimane illeso e riesce così a gettarsi su Kaido e, mantenendo attivo il Gear Fourth, a scagliare sul nemico molteplici pugni. La mossa è chiamata Gom Gom Kong Gatling ed è una nuova versione della Gom Gom Gatling utilizzata dal capitano fin dai primi volumi del manga.

Probabilmente non sarà l'attacco definitivo che permetterà al protagonista di surclassare l'avversario, ma è possibile che lo abbia notevolmente indebolito. Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti.

Riporto infine alcuni spoiler del capitolo 1003 di ONE PIECE.