ONE PIECE 1002 spoiler e immagini: il bersaglio principale è Kaido

La battaglia a Onigashima infuria, ma la sua fase più importante non è quella che avviene ai piani bassi, bensì quella che sta avvenendo in cima. ONE PIECE 1000 ha fatto iniziare il combattimento tra nuova e vecchia generazione, tra le Supernove e i due Imperatori Kaido e Big Mom.

Nei giorni scorsi erano già trapelati alcuni spoiler per ONE PIECE 1002, che riassumevano molto brevemente le informazioni principali del capitolo e ci aggiornavano sul titolo che questo avrebbe avuto. Tuttavia nelle scorse ore è trapelato il capitolo 1002 di ONE PIECE in giapponese e completo, come potete vedere nell'album in basso.

Il capitolo sarà completamente improntato sull'azione, come ormai accade da qualche numero a questa parte. Ancora una volta al centro c'è lo scontro di Kaido e Big Mom contro il quintetto formato da Rufy, Zoro, Kid, Killer e Law. L'obiettivo principale della nuova generazione che viene tempestato da un attacco dopo l'altro, mentre Big Mom fornisce supporto con vari attacchi.

È quest'ultima però ad avvisare Kaido di evitare un attacco che Zoro sta preparando con Enma. Lo spadaccino manca il drago ma taglia via una delle corna del teschio di Onigashima. Mentre Big Mom colpisce tutti e cinque i nemici con una nuova mossa elettrica, l'unico che ne esce illeso è Rufy a causa della sua conformazione gommosa. Il protagonista di ONE PIECE regge l'onda d'urto del Boro Breath di Kaido che viene poi attaccato da un Kong Gatling alla fine del capitolo.

Continua così lo scontro tra Rufy e Kaido. Come si evolverà la situazione lo sapremo nelle prossime settimane.