ONE PIECE 1003, la battaglia continuerà: data di uscita e previsioni del capitolo

Il caos scatenatosi a Onigashima dall'invasione delle forze composte da samurai e pirati non accenna a fermarsi. I generali di entrambi gli schieramenti sono ancora in piedi e alcuni non sono neanche stati coinvolti in un combattimento. Ma intanto i pezzi grossi di questa saga di ONE PIECE stanno dando sfogo alla loro forza sul tetto di Onigashima.

L'isola che ormai sta fluttuando nel cielo dopo l'intervento di Kaido, seguito alla sconfitta dei Foderi Rossi, è sempre scenario di questa battaglia che segnerà per sempre il destino del mondo di ONE PIECE. Chi vincerà, Kaido e Big Mom oppure la nuova generazione con il protagonista Rufy? Per saperlo dovremo attendere sicuramente diversi mesi, ma intanto continua la battaglia tra gli imperatori e giovani avversari.

In ONE PIECE 1002 abbiamo visto Rufy resistere agli attacchi di Big Mom e Kaido, lanciando un attacco possente sul finale di capitolo. Il Kong Gatling potrebbe aver fatto nuovi danni all'imperatore dalle sembianze draconiche, ma il pensiero va sempre a ciò che succederà dopo. ONE PIECE 1003 arriverà il 7 febbraio su MangaPlus in inglese e spagnolo, e sicuramente al centro ci sarà qualche altro scontro. Non c'è infatti più spazio per le pause di riflessione, e bisogna solo capire quali saranno i personaggi a cui Oda lascerà la scena.

Il mangaka potrebbe infatti concentrarsi ancora sul protagonista e il suo gruppetto, facendoci vedere come faranno Kid, Law, Zoro e Killer a riprendersi dagli attacchi fulminanti di Big Mom, oppure scegliere di presentare altre battaglie. Cosa pensate succederà in ONE PIECE 1003?