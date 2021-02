ONE PIECE 1003: chi vincerà la Guerra di Onigashima? Le previsioni della CP0

La Guerra per la supremazia di Wano sta impegnando i membri dei Mugiwara al fianco dei ribelli in uno scontro diretto con la devastante potenza dei Pirati delle Cento Bestie. Entrambe le fazioni stanno subendo immense perdite, e lontani dalla battaglia dei misteriosi osservatori aspettano con interesse, e previsioni, la conclusione del conflitto.

Si tratta dell’organizzazione speciale Cipher Pol, nello specifico della divisione denominata 0, che sta calcolando rapidamente, attraverso il gioco del go, le possibilità di vittoria della resistenza contro quelle di Kaido, e come era prevedibile i risultati sembrano essere negativi per gli avversari dell’Imperatore. Per questo infatti la CP0 è profondamente convinta che saranno i Pirati delle Cento Bestie a vincere, considerando che attualmente ci sono solamente 5000 combattenti sotto la guida della nuova generazione di pirati contro i 27000 che seguono gli obiettivi di Kaido e Big Mom.

La CP0 riconosce il valore dell’attacco a sorpresa eseguito da Luffy, Zoro, Kidd, Killer e Law ai due Imperatori, ma sa quanto i capitani dell’equipaggio di Kaido possano creare confusione e tenere testa facilmente a centinaia di nemici. Nonostante queste cifre parlino chiaro, la battaglia tra i cieli di Onigashima deve ancora concludersi, e potrebbe condurre a sviluppi sorprendenti.

Ricordiamo che nell’ultimo episodio dell’anime è stata mostrata la nascita dei Nove Foderi Rossi, e vi lasciamo ad un simpatico video fanmade di Among Us con i personaggi di ONE PIECE.