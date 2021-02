ONE PIECE 1003 e l'attesa mossa di Kaido: una battaglia intensa con spettatori speciali

La peggiore generazione di ONE PIECE ha trovato alcuni esponenti a battagliare contro Kaido e Big Mom. I due imperatori, ormai alleatisi e che programmano di conquistare insieme il One Piece e il mondo intero, devono prima sbarazzarsi dei giovani pirati che hanno di fronte. E lo stanno facendo nell'intensa battaglia sulla cupola di Onigashima.

Il devastante attacco di Rufy manifestato nel capitolo 1002 di ONE PIECE sta facendo effetto, e il capitolo successivo ci mostra proprio quest'esito, dopo averci mostrato Reiju in minicopertina mentre viene corteggiata da uno scorpione gigante. Il pirata dal cappello di paglia mette al tappeto Kaido, ma deve poi fare i conti con gli effetti collaterali del suo Gear Fourth: come spiega Law, per i prossimi 10 minuti non potrà più usare l'Haki né combattere.

Tocca a Zoro salvare il suo capitano dall'attacco di Big Mom, mentre gli altri giovani provano ad assaltare Kaido a terra. Il drago però si rialza e genera un tornado, che porta Rufy verso la sua enorme bocca. Mentre lo sta per prendere con le fauci, Zoro e interviene e attacca Kaido ferendolo grazie alla spada di Oden, lasciando ancora tutti attoniti e facendo capire al drago che quella è proprio la spada del suo ex nemico.

A quel punto Kaido ricorre a una nuova tecnica di vento, mentre veniamo poi traportati in altre zone di Onigashima. ONE PIECE 1003 ci mostra la testa di Orochi ma anche la CP0, che sta analizzando la situazione su una scacchiera da Go. Gli uomini mascherati stanno aspettando che i pirati si facciano il più possibile fuori a vicenda, e intanto vediamo anche i vari generali delle due fazioni all'opera.

La fine del capitolo però ci riporta ancora una volta sul tetto di Onigashima, dove Kaido passa alla forma ibrida del suo Frutto del Diavolo. Lui e Big Mom sono eccitati per la battaglia. ONE PIECE tornerà la prossima settimana col capitolo 1004.