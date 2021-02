ONE PIECE 1003: riassunto spoiler completo per la battaglia senza limiti

Dopo una lunga scalata, Rufy è riuscito ad arrivare sulla vetta di Onigashima. Lì ha trovato i suoi compagni già pronti, ma non potevano mancare i due nemici principali di questo arco narrativo di ONE PIECE. Gli imperatori Kaido e Big Mom erano lì ad attenderlo, pronti ad attuare il loro piano che li avrebbe portati a conquistare Laugh Tale.

Attacco dopo attacco, Rufy si è imposto su Kaido che alla fine di ONE PIECE 1002 ha subito un Gom Gom Kong Gatling dal capitano. Cosa succederà in ONE PIECE 1003? A rivelarlo ci pensano gli spoiler, stavolta al completo dopo le notizie degli scorsi giorni. Confermato il titolo "Una notte sulla scacchiera", e ancora una volta sarà un capitolo ricco d'azione.

Dopo la copertina dedicata a Reiju, si passa alla storia principale con Kaido che sta soffrendo tutti i pugni che Rufy gli sta dando. Kaido sputa sangue dalla bocca, Big Mom è scioccata, ma Rufy alla fine della scarica dà un ulteriore pugno potentissimo che scaraventa il drago al suolo. Fatto ciò, Rufy inizia a espellere aria da tutto il corpo e Kid resta scioccato, convinto che sia stato colpito, ma Law spiega che è l'effetto collaterale del Gear Fourth che lo terrà fuori gioco per 10 minuti.

Big Mom prova ad attaccare Rufy con la Hahaba, ma Zoro salva il suo capitano. Kid e Killer attaccano Kaido ancora al suolo, mentre Law attacca Big Mom con un Countershock. Kaido si rialza e genera degli enormi tornado, gettando via Rufy e Zoro. Mentre Kaido cerca di divorare Rufy, Zoro utilizza un Kokujou Oo Tatsu Maki con cui ferisce Kaido facendolo sanguinare, ed è qui che l'imperatore capisce che Zoro ha la spada di Oden. A questo punto Kaido utilizza un nuovo attacco che crea dei tornado con lame di vento in ogni direzione.

Al castello di Onigashima, continua la battaglia mentre rivediamo la testa di Orochi. La CP0 sta osservando la situazione e sta facendo il conto dei danni su una scacchiera simile a quella del Go, dicendo che i samurai sono passati da 5400 a 5000, mentre quelli di Kaido da 30000 a 27000. Il loro partner principale, Orochi, è morto, ma la lotta tra nuova generazione e imperatori era inevitabile. Se Kaido e Big Mom dovessero cadere, il destino del mondo di ONE PIECE sarà imprevedibile.

Non basterà inoltre uccidere gli imperatori per i samurai, ma dovranno togliere di mezzo anche tutti gli ufficiali, e nel frattempo vediamo Franky e Sasaki combattere, Sanji, Nami e Usopp, Ulti, Jinbe e Yamato. La CP0 spera che si ammazzino quante più persone possibili.

Si ritorna sulla cima, dove Kaido si trasforma nella sua forma ibrida, ma di cui si vede solo la silhouette. Kaido è contento della battaglia, così come Big Mom. Il capitolo di ONE PIECE 1003 si conclude con i due imperatori uno di fianco all'altro.