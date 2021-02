ONE PIECE 1003, spoiler sulla pagina finale: Kaido sta per fare sul serio

Ci avviciniamo sempre di più alla data di uscita di ONE PIECE 1003, capitolo che cementerà ancora una volta lo scontro tra nuova e vecchia generazione, tra Rufy e Kaido. Sulla cima di Onigashima, continuerà la battaglia che cambierà per sempre il volto del mondo. Tuttavia, in rete sono già trapelate diverse informazioni.

Ci sono stati diversi spoiler su ONE PIECE 1003, suddivisi in varie tranche. Dapprima abbiamo scoperto il titolo e la panoramica generale, mentre poi abbiamo scoperto un po' più nel dettaglio cosa accadrà. Durante le ultime ore però, un altro spoiler provider ha confermato alcuni eventi e rivelati altri, tra cui ciò che accadrà nelle pagine finali di ONE PIECE 1003.

Mentre la battaglia tra imperatori e nuova generazione prosegue, Rufy ormai è sfiancato dagli ultimi attacchi e deve passare i prossimi 10 minuti a ricaricare il proprio Haki. Big Mom vuole approfittarne, ma Zoro salva il suo capitano. Law attacca l'imperatrice, Kaido usa le Falci di Vento per attaccare Killer e Kidd. Il drago poi cerca di attaccare Cappello di Paglia ma Zoro risponde con un attacco chiamato "Tornado del Drago Nero", infliggendo una ferita a Kaido. Quest'ultimo capisce che la spada che ha Zoro è quella di Oden.

Il drago usa un nuovo attacco ad area, mentre il CP0 fa la conta dei danni e delle perdite di entrambi gli schieramenti. Alla fine di ONE PIECE 1003 Kaido apparirà con la sua forma ibrida. Arriva quindi la versione tanto attesa dell'imperatore che farà finalmente sul serio.