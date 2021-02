ONE PIECE 1003 spoiler: primi dettagli rivelati, sarà una lunga battaglia - Aggiornata

La battaglia che si sta tenendo a Onigashima farà mutare inevitabilmente tutto il mondo di ONE PIECE. La caduta di due imperatori come Kaido e Big Mom avrebbe effetti disastrosi, così come li avrebbe la fine della nuova generazione e il consolidamento di un'alleanza senza pari. A prescindere dal risultato, vedremo i sette mari rinnovarsi.

Cosa accadrà in ONE PIECE 1003? Per saperlo adeguatamente dovremo aspettare domenica 7 febbraio 2021, giorno in cui su MangaPlus verrà pubblicato il capitolo ufficiale. Ma come di consueto, accade che in rete siano già stati trapelati i primi leak dagli spoiler provider coreani. Di seguito trovate quindi le prime informazioni spoiler su ONE PIECE 1003.

Il capitolo 1003 di ONE PIECE si intitolerà "Una notte sulla scacchiera", con il termine scacchiera che sembra riferirsi alla plancia di gioco dello shogi o del go, noti giochi giapponesi. Eiichiro Oda ha deciso inoltre di non concentrarsi più sulla battaglia sulla cupola, bensì ci fornirà una panoramica generale di tutte le battaglie in corso a Onigashima, come stava accadendo qualche capitolo fa.

Infine, la notizia che sicuramente farà felici i fan è che ONE PIECE non andrà in pausa dopo questo numero: il capitolo 1004 sarà disponibile regolarmente tra due settimane.



AGGIORNAMENTO: sono arrivati nuovi spoiler che approfondiscono la situazione su ONE PIECE 1003. Rufy è esausto per l'attacco. Big Mom cerca di attaccare di nuovo, così come Kaido. Zoro attacca il drago che viene ferito, e l'imperatore nota che è una delle katane di Oden. Appare il CP0 mentre veniamo a conoscenza della situazione globale di Onigashima. 400 uomini su 5000 dei samurai sono stati eliminati, mentre le forze di Kaido hanno perso 3000 uomini su 30000.