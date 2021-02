ONE PIECE 1004 ha anticipato lo scontro di Nico Robin? L'archeologa in pericolo

Ogni membro della ciurma dei Mugiwara, inevitabilmente, deve mettere fuori combattimento uno dei generali di Kaido. Per vincere la battaglia di Onigashima e plasmare il mondo di ONE PIECE, i protagonisti non hanno scelta se abbatterli tutti senza subire sconfitte. La CP0 lo ha rimarcato e fatto le sue previsioni.

Come anche gli uomini mascherati hanno fatto notare, gli ufficiali di Kaido devono essere sconfitti e per ora ce ne sono alcuni che non hanno ancora trovato un avversario. Discorso invece diverso per Black Maria, il ragno gigante che tiene sotto scacco Sanji, il quale è impossibilitato a toccare le donne. In ONE PIECE 1004 però potrebbe celarsi il nome del vero avversario di Black Maria.

Infatti, durante la conversazione, la donna avvisa Sanji di chiamare Nico Robin in modo da catturarla, dato che è lei il vero bersaglio di Kaido e Big Mom. Il cuoco però avvisa di non sottovalutare la sua compagna di viaggio. E proprio l'archeologa dei Mugiwara potrebbe essere il vero avversario della Tobi Roppo. Per ora, Nico Robin non ha avversari specifici e quindi uno scontro Nico Robin VS Black Maria diventa sempre più probabile dopo questi discorsi.

In questo modo, Nico Robin avrebbe una valida avversaria mentre Sanji potrebbe dirigersi ad aiutare i suoi compagni e togliere di mezzo gli uomini più forti della ciurma di Kaido. Pensate che vedremo a breve questo scontro in ONE PIECE?