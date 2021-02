ONE PIECE 1004: chi è il misterioso salvatore dei samurai di Wano?

L'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa sta portando ad importanti rivelazioni nel mondo di ONE PIECE, basti pensare al flashback sul passato del leggendario Oden che ha chiarito, molte dei misteri che continuano però ad emergere nell'immenso universo narrativo creato da Oda, come il personaggio, per ora senza volto, che sta salvando i samurai.

Il capitolo 1004 di ONE PIECE ha mostrato solo in parte il seguito dell'incontro tra vecchia e nuova generazione di Pirati, ovvero tra Luffy, Zoro, Kidd, Killer e Law contro i due Imperatori Kaido e Big Mom, mentre la maggior parte delle pagine hanno mostrato all'opera la piccola Tama, che grazie all'aiuto di Speed è riuscita a convertire tramite i dango, creati col potere del suo Frutto del Diavolo, molti dei sottoposti di Kaido, e a ribaltare così il drammatico svantaggio numerico dei ribelli.

Tuttavia servirà ancora molto prima di fermare l'avanzata dei Pirati delle Cento Bestie, che puntano ad uccidere direttamente i samurai. Bao Huang sembra però notare un dettaglio molto particolare, recitando la seguente frase: "In quella stanza, ne vedo dieci. È difficile andare oltre l'oscurità ma qualcuno sta cercando di salvare i samurai. Ora andate! Veloci e uccidete! C'è qualcuno lì dentro."

La silhouette nera mostrata nell'ultima pagina del capitolo fa intendere che si tratti di una donna, e immediatamente la community ha ipotizzato due personalità: Hiyori e Toki, rispettivamente sorella e madre di Momonosuke, nonostante Toki sia creduta morta da diversi anni.

