ONE PIECE 1004, data di uscita e teorie: vedremo la forma ibrida di Kaido?

Ormai su Onigashima si è scatenata una battaglia che farà collassare l'idea del mondo di ONE PIECE che è stata costruita finora. Ci sarà o il crollo di ben due dei quattro imperatori oppure la loro vittoria, e ciò porterà alla conquista del tesoro di Roger da parte di questi due pirati sensazionali.

La battaglia con Kaido può essere fermata solo dalla peggiore delle generazioni, con ben cinque delle famose Supernove raggruppatesi sulla cima di Onigashima. ONE PIECE ha ormai fatto cominciare il combattimento più importante della saga di Wano dal capitolo 1000, e mentre grazie alle SBS veniamo a conoscenza del nome del Frutto del Diavolo di Kaido, il capitolo 1003 di ONE PIECE ci ha fatto sapere che a breve arriverà la forma Ibrida.

Nell'ultima pagina dello scorso capitolo infatti si è intravista la silhouette dell'imperatore in questa nuova forma che ha già causato qualche reazione in Kid e Law. Eiichiro Oda decide tuttavia di non mostrarla ancora ai lettori e a questo punto la domanda è: ONE PIECE 1004 ci mostrerà Kaido in forma ibrida? La risposta potrebbe essere sì, dato che cambiare scena adesso, col capitolo della prossima settimana che chiuderà il volume 99, potrebbe essere controproducente e smorzare l'attesa invece di farla intensificare.

Per questo è possibile che in ONE PIECE 1004 vedremo i veri poteri di Kaido e magari anche di Big Mom, che inizieranno a conquistare il campo di battaglia e mettere in difficoltà i giovani, in attesa del recupero di Rufy. Potrebbe tuttavia esserci spazio per qualche altro colpo di scena con protagonisti Orochi, Yamato o altri personaggi importanti come il CP0.

ONE PIECE 1004 sarà pubblicato domenica 14 febbraio 2021 su MangaPlus, in inglese e spagnolo alle ore 17:00.