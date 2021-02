ONE PIECE 1004 spoiler: pausa prossima settimana, cosa succede ai Mugiwara?

Ormai il combattimento a Onigashima che si sta tenendo tra alleanza samurai-pirati e la ciurma di Kaido più Big Mom è nelle fasi avanzate dello scontro. Quasi tutti hanno trovato i propri avversari e adesso devono prevalere assolutamente sull'altro schieramento, come fatto notare dalla CP0 Aigis. Ma ONE PIECE 1004 cambia un po' le carte in tavola.

Rispetto agli scorsi capitoli di ONE PIECE dove abbiamo assistito allo scontro sulla cima, gli spoiler di ONE PIECE 1004 rivelano che stavolta vedremo una panoramica di tutto ciò che sta accadendo sull'isola.

Il titolo di ONE PIECE 1004 è "Kibi Dango".

Il capitolo inizia con la star Speed.

Tama ha viaggiato sulla nave di Speed.

Sembra che star e gifter stiano mangiando i dango e stiano diventando alleati.

Si vede Franky VS Sasaki .

. Nami usa la "Thunderlance Tempo" contro Ulti.

Usopp lancia dango ai nemici.

Black Maria dice qualcosa a Sanji su Nico Robin .

. Bao Huang scopre la posizione dei Foderi Rossi con la sua abilità.

King ordina qualcosa ricevuto da Black Maria.

Sembra che nella zona dove sono stati portati i Foderi Rossi non ci siano nove persone ma dieci, e la decima persona li sta aiutando.

Questi sono i primi spoiler di ONE PIECE 1004 che però rivelano anche una pausa la prossima settimana per il manga.