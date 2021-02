ONE PIECE 1004 spoiler: il riassunto completo del capitolo, arriva un ordine di morte

Ormai la battaglia di Onigashima è sotto l'occhio attento di ogni forza. Dalla marina con X-Drake ai pirati stessi che si troveranno con forti squilibri se dovessero cadere due imperatori, finendo anche con il gruppetto della misteriosa CP0. Una cosa è certa, di sicuro il mondo di ONE PIECE cambierà.

Un altro passo verso questo cambio epocale sarà ONE PIECE 1004, capitolo che debutterà su MangaPlus domenica 14 febbraio. Eiichiro Oda, secondo gli spoiler del capitolo, si concentrerà sul resto della battaglia di Onigashima. Temporaneamente metteremo quindi da parte Kaido, Big Mom e i loro giovani avversari della generazione peggiore.

Il capitolo 1004 di ONE PIECE si intitola "Kibi Dango", con Chopper in copertina mentre mangia una Rumble Ball con uno scoiattolo e una scimmia. Il capitolo inizia con Speed, uno degli headliner di Kaido, che sta dando dei dango a tutti i Gifters sparsi per Onigashima, dicendo che sono medicine date da Queen per riprendersi. Inizia poi un breve flashback dove si vede Tama che vuole andare a Onigashima ad aiutare, e utilizza quindi Speed, Gazelleman e Daifugou per arrivare sull'isola. Durante il viaggio, crea un sacco di Kibi Dango dalle guance. E proprio quelle vengono utilizzate nel presente, e si rivedono al lavoro anche Gazellemen e Daifugou.

Si passa poi allo scontro tra Franky e Sasaki, con lo Shogun che utilizza il suo Weapons Left contro Sasaki, ma sembra non funzionare. Sasaki poi prova a incornare Franky ma quest'ultimo lo afferra per le corna. Improvvisamente arrivano però Usopp, Nami, Tama e Komachiyo che ora hanno una schiera di Gifter a sostegno. Franky usa questo momento per scappare, quindi Sasaki finisce colpire nella sua divisione.

Ulti e Page One urlano che quei Gifter sono dei traditori, e Sasaki è confuso. Ulti salta addosso a Komachiyo, ma Nami utilizza la Thunderlance Tempo per fermarla, con il dinosauro che cade a terra. Nami sa che però questo non è abbastanza per bloccarla definitivamente. Usopp usa l'Hissatsu: Kibi Dango Star, sfruttando ancora i dango e sparandoli nella bocca di alcuni Gifter e facendo passare dalla propria parte molti dei soldati di Sasaki. Franky sfrutta questa confusione per attaccare il triceratopo con la Fran Blade: Victory V Flash, Sasaki viene colpito e perde sangue.

Vediamo poi Black Maria e Sanji, con il cuoco che ha sconfitto tutti i subordinati maschi del ragno ma non riesce a toccare le donne, quindi Black Maria lo intrappola in una tela. La donna gli impone di chiamare Nico Robin in modo da farla arrivare lì e portarla in trappola, dato che Kaido ha dato ordine di catturarla viva. Sul palco, Bao Huang avvisa che le sue spie hanno trovato i Foderi Rossi e King ordina di ucciderli subito. Black Maria annuncia che ci andrà lei, ma secondo Bao Huang ci sono 10 persone: una figura nell'ombra sta aiutando i samurai feriti. ONE PIECE andrà in pausa per una settimana dopo questo capitolo.