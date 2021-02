ONE PIECE 1005, la prima grande battaglia di Nico Robin: il riassunto del capitolo

Continua la storia di ONE PIECE con un nuovo capitolo settimanale. Dopo lo stop temporaneo di Eiichiro Oda, i pirati della ciurma di Cappello di Paglia devono continuare a combattere per ritagliarsi il loro spazio tra i giganti della pirateria. Vediamo cosa succede in ONE PIECE 1005.

Messo ormai da parte lo scontro tra Kaido e la nuova generazione, ONE PIECE 1005 ci riporta ancora una volta sul campo di battaglia generale di Onigashima, ma concentrandosi su pochi luoghi. Mentre Katakuri occupa la copertina, vediamo il capitolo intitolato "Bambina demoniaca", chiaro riferimento a Nico Robin.

Al terzo piano, Sanji è ancora intrappolato e nelle mani di Black Maria, che ha riempito di ragnatele appiccicose tutta la zona. Richiedendo di far arrivare Nico Robin lì, ha intenzione di catturarla e offrirla al suo capitano. Il cuoco non dice nulla e subisce i pugni di Black Maria, sanguinando, ma poi ferma la donna e urla, chiedendo a Nico Robin di salvarlo. Si intravedono vari personaggi, mentre Nami capisce subito che Sanji si trova contro una donna.

Mentre Black Maria sta per finire Sanji, Nico Robin attacca il ragno con un Gigantesco Mano, ferendola in viso. Brook è al fianco dell'archeologa e si è occupato lui di congelare tutte le ragnatele e di liberare Sanji. Sanji inizia a dirigersi verso Kinemon e gli altri, con Nico Robin che lo ringrazia per la fiducia. Intanto in un altro posto, Yamato è stata scoperta insieme a Momonosuke e, dopo aver nascosto il bambino nel suo vestito, evade dalla zona con Shinobu. Anche Jack si rivede e il mammuth sta caricando verso i Nove Foderi Rossi, che secondo lui anche in quello stato sono più forti di un Tobi Roppo.

Intanto però sta per iniziare lo scontro di Nico Robin e Brook contro Black Maria, con quest'ultima che sfodera una nuova arma e si prepara a offrire l'avversaria al suo capitano. Ma Nico Robin rifiuta di arrendersi. ONE PIECE 1006 debutterà la prossima settimana con copertina e pagine a colori.