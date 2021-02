ONE PIECE 1005, data di uscita e previsioni: chi sarà la figura misteriosa?

La battaglia a Onigashima prosegue da diversi capitoli. Negli scorsi numeri, ONE PIECE si è concentrato sullo scontro della Peggiore delle Generazioni, protagonisti indiscussi degli eventi insieme agli imperatori Kaido e Big Mom. Ma sotto di loro ci sono migliaia di persone che si stanno dando da fare per portare la propria fazione alla vittoria.

Al termine di ONE PIECE 1004 abbiamo assistito alle gesta di una figura misteriosa, ammantata nell'oscurità che neanche Bao Huang è riuscita a distinguere bene. Questo individuo sta medicando le ferite dei Nove Foderi Rossi che sono stati trasportati da Law in salvo nel sottotetto e che rimangono comunque minacciati dall'arrivo di Black Maria.

Per sapere chi è questa persona dovremo attendere dato che ONE PIECE 1005 non arriverà prima di due settimane. La pausa di Eiichiro Oda ha infatti obbligato la rivista a spostare al 28 febbraio 2021 l'uscita del prossimo numero. Possiamo però lanciarci in alcune speculazioni su chi è questo personaggio e su cos'altro accadrà in ONE PIECE 1005.

Così come accaduto per la forma ibrida di Kaido, non è detto che Oda rivelerà subito chi è questa figura. Gli indiziati principali sono però due: Hiyori e Toki. Se la prima sarebbe una scelta quasi scontata, la seconda potrebbe portare a scenari imprevisti. Toki era infatti stata colpita da alcune frecce e da molti è stata reputata morta anche se Oda non ha mai mostrato chiaramente la scena in cui avviene la sua dipartita.

C'è però anche il resto del campo di battaglia da tenere d'occhio e proprio Nico Robin, la preda tanto attesa, potrebbe arrivare a salvare Sanji, ingaggiando uno scontro con Black Maria e lasciando libero il cuoco di affrontare uno dei pezzi grossi come Queen. ONE PIECE 1005 sarà quindi ancora ricco di scene e situazioni da leggere.