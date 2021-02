ONE PIECE 1005 spoiler e immagini del capitolo completo: nuove battaglie in arrivo

Dopo una settimana di pausa, ritorna il manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda. La battaglia di Onigashima si mostra negli spoiler di ONE PIECE 1005 con tanto di immagini del capitolo completo, vediamo cosa accade nel nuovo appuntamento settimanale con il fumetto giapponese.

Il capitolo 1005 di ONE PIECE si intitola "Bambina demoniaca", chiaro riferimento a Nico Robin. Nella copertina, Katakuri condivide delle ciambelle e del latte con alcuni gatti, confermando l'assenza di nuove miniavventure. Nella pagina successiva parte la storia vera e propria con Black Maria che cerca di convincere Sanji a chiamare Nico Robin, in modo tale da poter andare in fretta a uccidere i Foderi Rossi. L'ingresso al terzo piano è già tutto bloccato dalle ragnatele della donna, così Nico Robin sarà catturata subito. Black Maria inizia a dare pugni a Sanji, ma il cuoco non dice niente ma dopo qualche minuto cambia idea, dicendo "Salvami, Robin-chaaaaaan! Sono in ostaggio nella sala del terzo piano, mi dispiace!"

La voce di Sanji viene sentita in tutta l'isola, e questo cambio di scenario ci mostra anche lo scontro di Franky e Sasaki, Jinbe contro Who's Who e Marco contro King. Si rivedono anche le ciurme di Kidd e Trafalgar Law, mentre Sasaki prende in giro Franky per avere un compagno come Sanji che sta portando Nico Robin in trappola. Nami invece capisce subito che il nemico di Sanji deve essere una donna.

Mentre Black Maria sta per colpire di nuovo Sanji, una mano gigante appare nell'aria e colpisce la donna. Nico Robin è arrivata nella sala del banchetto, con Brook che ha congelato tutte le ragnatele di Black Maria, liberando anche Sanji. Robin si gira e fa l'occhiolino a Sanji, mentre quest'ultimo si dirige anche dai Foderi Rossi, in contemporanea con Jack che in versione mammuth è ancora vivo. C'è spazio anche per Yamato che viene scoperto dai Merries, androidi con l'occhio che Kaido usa per controllare l'isola e che quindi fanno scoprire la posizione sua e di Momonosuke.

Nella sala del banchetto, inizia lo scontro tra Black Maria, Nico Robin e Brook. ONE PIECE 1006 arriverà la prossima settimana con copertina e pagine a colori d'apertura.