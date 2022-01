ONE PIECE 1006, l'anteprima dell'episodio anticipa la determinazione di Chopper

L'anime ha dato il via alla sua serie di episodi dell'anno con una nuovissima opening che stuzzica i fan di ONE PIECE su ciò che vedranno per il resto del 2022, ed è per questo che ogni nuovo episodio è ancora più emozionante di prima.

I combattimenti in tutta Onigashima stanno ora prendendo piede, mentre Luffy e i Mugiwara si stanno immergendo completamente nella guerra contro le ciurme di Kaido e di Big Mom. Per quanto riguarda il prossimo episodio, sembra che anche la prossima fase della lotta stia entrando nel vivo dell'azione.

L'episodio più recente della serie ha continuato a mostrare il caos del Dance Floor di Onigashima causato da Queen che ha iniziato a sparare una serie di proiettili super tossici tra la folla, infettando i membri della sua stessa ciurma insieme ai samurai ribelli. Le vittime cominciano a diventare degli Oni zombie di ghiaccio pericolosamente contagiosi, ma Chopper non ci sta.

A giudicare dall'anteprima del prossimo episodio, Chopper rivolgerà la sua attenzione a Queen mentre cerca di affrontare la sua folle scienza. Potete vedere l'anteprima dell'episodio 1006 di ONE PIECE in calce alla notizia.

L'episodio 1006 di ONE PIECE si intitola "I Won't Forgive Him! Chopper's Determination!" ("Non lo perdonerò! La Determinazione di Chopper!") e, come suggerisce, si concentrerà in gran parte su Chopper che cerca di esaminare la piaga mortale di Queen. L'aspetto più eccitante dell'anteprima, tuttavia, è che il conflitto tra Chopper e Queen è tutt'altro che l'unica cosa in ballo.Trovate qui i titoli dei prossimi episodi di ONE PIECE.

Come si è visto finora, l'anime ha dovuto destreggiarsi un bel po' tra una cosa e l'altra, dato che ci sono importanti battaglie che scoppiano in tutta Onigashima, con diversi combattimenti che i fan vogliono davvero vedere.

Sembra che avremo un aggiornamento su Shinobu e Momonosuke mentre continuano a correre per tutta l'isola e a sfuggire a Yamato, e Usopp e Nami si scontreranno ancora una volta con i fratelli Tobi Roppo, Ulti e Page-One. Questo significa che c'è molto da aspettarsi dal prossimo episodio. C'è tanto da aspettarsi anche dal manga, ecco qui gli spoiler di ONE PIECE 1037.

Ma cosa ne pensate? Vi sta piacendo la guerra su Onigashima finora? Cosa sperate di vedere nell'anime quest'anno? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.