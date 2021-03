ONE PIECE 1006: il tempo sta per finire? La determinazione di un grande guerriero

Continua la battaglia di Onigashima nel manga di ONE PIECE. L'azione si è spostata su quest'isoletta al largo di Wanokuni ormai da diversi capitoli e dove si sta tenendo la battaglia finale contro i Pirati delle Cento Bestie guidati dall'imperatore Kaido.

Fatto partire lo scontro di Nico Robin con Black Maria, Oda cambia scena in ONE PIECE 1006 e ci mostra altri angoli di Onigashima, concentrandosi in particolare su un personaggio. Dopo la copertina e la pagina a colori con Kaido e sottoposti, scopriamo il titolo del capitolo 1006, "Il venerabile 'Hyogoro dei fiori'", rivelando chi è la vera star di questo appuntamento settimanale.

Bao Huang scopre che Yamato sta portando con sé Momonosuke, mentre Sanji ascolta la conversazione e decide chi andare a salvare tra il giovane erede allo shogunato e i Nove Foderi Rossi. Poco fuori la porta di Onigashima, Perospero dimostra di aver battuto Carrot e Wanda, con le due Mink che hanno dovuto cedere dopo che la luna è stata avvolta dalle nuvole, bloccando il potere del Sulong.

Nella sala centrale, sempre più persone stanno faticando a resistere all'oni di ghiaccio e, mentre Chopper continua a cercare una cura, si vedono X-Drake e Hyogoro a difenderlo. Hyogoro però è tornato nella sua vecchia forma, probabilmente a causa degli effetti del virus, e sta consumando velocemente tutto il poco vigore che gli è rimasto. Inizia così uno scontro con gli ex-Oniwabanshu e gli altri soldati di Kaido, sbarazzandosi di molti di loro grazie al proprio stile.

Più in alto va invece avanti la battaglia di Marco contro King e Queen, ma sta faticando sempre di più a tenerli a bada considerato lo spessore di questi due avversari. Dopo un paio di mosse che l'hanno messo in posizione dominante, arriva Perospero che nota come la fenice sia stanca. Nel finale del capitolo 1006 di ONE PIECE, Hyogoro chiede a un suo sottoposto di ucciderlo prima che la trasformazione si completi, in modo tale da morire senza rimpianti.