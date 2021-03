ONE PIECE 1006: quanti modifiche per la pagina a colori! Ecco come Oda l'ha disegnata

Il papà di ONE PIECE, Eiichiro Oda, è una persona minuziosa nel proprio lavoro e tenta sempre di ottenere il miglior risultato possibile dalle tavole del suo capolavoro. Per far ciò, il sensei non si pone alcun limite anche nel ridisegnare più e più volte la stessa pagina.

La Battaglia di Onigashima si sta lentamente avvicinando al finale e i nostri eroi stanno continuando a combattere senza sosta contro Kaido e i suoi sottoposti. Ad ogni modo, il capitolo 1006 di ONE PIECE si è aperto con una splendida tavola a colori realizzata con cura dal maestro per aprire la nuova puntata del manga.

Il profilo Twitter ufficiale del capolavoro di Eiichiro Oda ha inoltre condiviso una breve clip in cui mostra la quasi totalità della procedura della realizzazione dell'ultima cover a colori del manga. Il video in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce dunque un'idea di come il sensei si approccia al suo lavoro e delle numerose modifiche che apporta alle tavole finché non è soddisfatto. Interessante notare, a tal proposito, quante volte il maestro abbia completamente ridisegnato la scena anche alterando la composizione dei personaggi sullo sfondo. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata a questa recente risposta di Oda in cui svela com'è iniziato il suo percorso di mangaka?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa clip sulla realizzazione dell'ultima tavola a colori? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.