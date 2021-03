ONE PIECE 1006: un pirata alle prese con la sua battaglia più difficile

Ci sono tanti personaggi in ONE PIECE ma solo pochi di questi sono estremamente potenti. Dopo gli imperatori, e forse pochissimi capitani di ciurme indipendenti, i personaggi più forti sono sicuramente i bracci destri di queste quattro figure. Se per Big Mom era Katakuri il suo soldato più forte, per Kaido abbiamo King e Queen.

Con lo scoppio della battaglia, King ha iniziato a sorvegliare i cieli per impedire a chiunque di salire ad affrontare Kaido, mentre Queen ha gettato scompiglio nella piazza col suo virus. Nel mentre però in ONE PIECE ha fatto la sua apparizione anche Marco la Fenice, pirata più forte dell'ex ciurma di Barbabianca.

Con il suo Frutto del Diavolo, è riuscito finora a tenere a bada sia King che Queen, due uomini con le taglie superiori a un miliardo. Inutile dire però che Marco si sta sfiancando sempre di più nel combattere entrambi contemporaneamente e ciò si è visto in ONE PIECE 1006. Anche se è riuscito ad allontanare e ferire sia King che Queen, Marco sta velocemente esaurendo le energie.

In tutto questo, Perospero ha anche sconfitto Carrot e Wanda e ha messo piede nel palco centrale, osservando proprio come Marco sia ormai stremato per la battaglia. La fenice si ritrova ora in una posizione ancora peggiore, a meno che qualcuno non intervenga finalmente a occuparsi delle due All Star di Kaido.