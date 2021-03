ONE PIECE 1006: quale scelta ha fatto Sanji a Onigashima?

Gli scontri a Onigashima continuano, e sempre più personaggi stanno trovando il loro posto nello scacchiere. Per tirare giù Kaido e la sua ciurma sarà fondamentale battere tutti gli ufficiali, e per il momento soltanto Sanji sembra essere libero da altre incombenze. E proprio il cuoco è al centro di una scelta in ONE PIECE 1006.

Dopo essere stato liberato da Nico Robin e Brook, Sanji decide inizialmente di dirigersi verso il piano dove si trovano i Nove Foderi Rossi, rimasti feriti durante la battaglia con Kaido e che al momento sono aiutati da una figura misteriosa. Ma durante le prime pagine del capitolo 1006 di ONE PIECE, una nuova comunicazione rivela che Yamato e Momonosuke sono stati scoperti, e ciò mette Sanji in una situazione difficile.

Il cuoco biondo deve decidere se andare ad aiutare i Foderi Rossi oppure Momonosuke, dato che i gruppi si trovano in due direzioni opposte. Eiichiro Oda decide di non far vedere la risposta di Sanji, che però intanto ha scelto. Quale sarà la direzione intrapresa da Sanji? È possibile che il Mugiwara abbia deciso di andare verso Momonosuke, portando così al primo incontro tra lui e Yamato.

Intanto un'immagine spoiler di ONE PIECE 1007 ha rivelato il salvatore dei Nove Foderi Rossi.