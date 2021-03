ONE PIECE 1006, spoiler completi e immagini: la ciurma di Kaido nella pagina a colori

Continua la pubblicazione di ONE PIECE su Weekly Shonen Jump. Il manga è ancora lontano dalla conclusione della saga di Wano ed è ora incentrato sul terzo atto, durante il quale stiamo vedendo la prodigiosa battaglia di Onigashima contro i pirati di Kaido. Ecco cosa succede in ONE PIECE 1006 raccontato da spoiler e immagini complete.

Come già anticipato, ONE PIECE 1006 ha copertina della rivista e pagine a colori d'apertura. Nella prima vediamo Rufy, Kidd e Law fianco a fianco, mentre nella seconda a conquistare il palcoscenico sono i pirati delle Cento Bestie, con Kaido al centro. La ciurma che ha tra gli umani più alti di ONE PIECE si mostra al completo con i suoi ufficiali.

Si parte poi col capitolo vero e proprio con Momonosuke nascosto dietro la schiena di Yamato, che sta ancora combattendo per fuggire insieme a Shinobu. Bao Huang comunica la loro posizione a tutto il castello, e Sanji appena liberato ascolta la conversazione. Non sa chi dei due gruppi aiutare, ma sembra decidere in fretta anche se non viene rivelata la sua scelta.

Onigashima è ancora in volo e da lontano si vede Wano. All'esterno del castello, la luna è stata coperta da nuvole e vediamo Perospero seduto su una roccia, affaticato, con Carrot e Wanda a terra nelle loro forme normali. Perospero si avvia ora verso il castello dove Marco sta combattendo contro King e Queen. X-Drake e Hyogoro stanno proteggendo Chopper da Apoo e gli uomini di Kaido, mentre la renna sta preparando l'antidoto. Hyogoro però è stato infettato dal virus e si ritrova trasformato nella sua versione enorme come un tempo.

Il vecchio scatena la sua forza con l'Hana no Ittoryu - Tobatsu Kohai, usando tutta la sua forza fino alla fine sconfiggendo i nemici sul piano. Mentre attacca, Hyogoro pensa al momento in cui non si unì 20 anni fa a Oden per sconfiggere Kaido, pentendosi. Ora però Kinemon ha portato con sé Rufy, un grande discepolo, e pertanto può morire senza rimpianti.

Queen spara un raggio verso Hyogoro dalla bocca, ma Marco dà un calcio al collo di Queen facendogli sbagliare mira. King taglia una delle ali di Marco, ma l'ex comandante di Barbabianca ne fa ricrescere una nuova e usa l'attacco Blue Bird per far schiantare King contro un muro. Marco continua a tenere duro e attacca di nuovo Queen, colpendolo. Esausto e anche insanguinato, la fenice si ritrova contro anche Perospero che entra nella sala.

Si torna poi a Hyogoro nel finale di ONE PIECE 1006, col vecchio che chiede a uno dei suoi uomini di ucciderlo prima di trasformarsi completamente. Si inginocchia a terra e pensa di non rimpiangere nulla, mentre l'uomo della yakuza si prepara a colpire per decapitarlo. ONE PIECE 1007 sarà pubblicato regolarmente la prossima settimana.