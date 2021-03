ONE PIECE 1006, teorie e data di uscita: quale sarà il prossimo scontro?

I pirati di cappello di paglia stanno affrontando una sfida estremamente difficile. Non sarà semplice vincere la battaglia di Onigashima, durante la quale dovranno affrontare gli ufficiali della ciurma di Kaido delle Cento Bestie, insieme all'imperatore stesso e a Big Mom, presente anche in questa saga di ONE PIECE.

Quasi tutti i Mugiwara sembrano aver trovato il loro avversario durante questa fase. Ai giochi si è unita Nico Robin che sta affrontando Black Maria insieme a Brook, scontro iniziato in ONE PIECE 1005. Archeologa e scheletro dovranno abbattere il ragno, mentre nel resto dell'isola continua il combattimento. Su quale di questi si concentrerà ONE PIECE 1006?

Chi è rimasto attualmente scoperto per ora è Chopper, che sta preparando la medicina per riportare tutti alla normalità dopo l'attacco del virus di Queen. Abbiamo rivisto la renna per una vignetta nello scorso capitolo, ma sembra essere ancora lontano dall'unirsi al combattimento. Chi invece si trova nel bel mezzo della battaglia è Jinbe, alle prese con Who's Who, e proprio sul Cavaliere del Mare si potrebbe concentrare ONE PIECE 1006.

Naturalmente il campo di Onigashima è vasto e nelle pagine del capitolo, che vedranno anche pagine a colori e copertina, ci potrebbe essere l'inizio dello scontro tra Jack e Sanji. Il cuoco sfuggito a Black Maria affronterebbe il terzo più forte delle calamità di Kaido, con quest'ultimo che si sta dirigendo verso il luogo dove si trovano i Nove Foderi Rossi per ucciderli. ONE PIECE 1006 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 7 marzo 2021.