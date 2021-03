ONE PIECE 1007: cos'ha fatto Vegapunk con il sangue di Kaido?

Il dottor Vegapunk è una figura quasi leggendaria di ONE PIECE. Il genio di questo scienziato ha portato alla creazione di varie armi e tecnologie impossibili per quest'epoca e si dice che il suo contributo abbia fatto fare salti in avanti di decenni se non oltre. Non l'abbiamo mai visto all'opera eppure rimane uno dei personaggi più attesi.

Mentre Chopper combatte contro Queen e gli altri membri dell'alleanza si danno da fare a Onigashima per sconfiggere Kaido, la CP0 è tranquilla in una sala a discutere sulla situazione. Eppure il capo del gruppo del Governo Mondiale tira fuori una frase riguardante Vegapunk che fa riflettere.

In una delle pagine di ONE PIECE 1007, dopo aver visto Momonosuke trasformarsi in un drago per fuggire da Yamato e Shinobu, la CP0 parla degli esperimenti effettuati da Vegapunk mentre Kaido era tenuto prigioniero della marina. L'imperatore è stato infatti catturato più volte, anche se non è mai riuscito ad essere giustiziato, e durante quei periodi lo scienziato geniale ha estratto un "fattore di lignaggio" dal suo sangue.

Cosa sia questo elemento non è ancora conosciuto, ma è possibile che il dottor Vegapunk sia riuscito a ottenere dal sangue dell'imperatore i dati del Frutto del Diavolo mangiato. In questo modo, sarebbe possibile replicare un frutto anche se non disponibile in natura, semplicemente analizzando e sfruttando il DNA del sangue del possessore del potere?

Il mistero su Vegapunk continua a diventare più fitto, chissà se Oda mostrerà lo scienziato nella prossima saga di ONE PIECE.