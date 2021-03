ONE PIECE 1007, data di uscita e previsioni: Chopper entrerà finalmente in gioco?

Ci siamo da poco lasciati alle spalle il capitolo 1006 di ONE PIECE con gli eventi che stanno mettendo sempre più all'angolo i pirati di Cappello di Paglia e i loro alleati. Mentre il tempo scorre, lo svantaggio aumenta sempre di più e la situazione di Hyogoro è soltanto una di quelle più in vista.

L'anziano ex boss della yakuza di Wanokuni è stato infettato dal virus e per questo ha risvegliato la propria forza sopita, tornando quello di un tempo. Questa sorta di trasformazione avvenuta in ONE PIECE 1006 ha però fatto consumare più energie del dovuto a Hyogoro e per questo si sta trasformando in un oni di ghiaccio molto più velocemente. Ormai giunto alla fine, chiede ai suoi sottoposti di ucciderlo finché ha ancora la forza di controllarsi.

Hyogoro morirà in ONE PIECE 1007? Rimangono pochi secondi a disposizione e l'unico che può salvare l'anziano combattente è Chopper. La renna del gruppo dei Mugiwara finora ha lavorato alacremente per trovare un antidoto al virus di Queen, che sta continuando a mietere vittime tra alleati e nemici. Considerato il cliffhanger del numero 1006, Hyogoro è possibile che si salverà proprio grazie a un intervento in extremis di Chopper che è riuscito a trovare l'antidoto giusto.

Se ciò accadesse, sarebbe l'inizio di una controffensiva da parte del gruppo dei Mugiwara, con proprio Chopper in prima fila. Libero dalle sue soccombenze mediche, Chopper avrebbe la possibilità di scatenarsi ed entrare anche lui in battaglia. Dei Mugiwara, infatti, è rimasto soltanto lui a non essere coinvolto in uno scontro con gli ufficiali. In compagnia di X-Drake e dei sopravvissuti, potrebbe occuparsi di Apoo oppure utilizzare una Rumble Ball per attaccare Perospero, Queen e King, dato che il terzetto sta sfiancando sempre di più Marco la Fenice.

ONE PIECE 1007 sarà pubblicato domenica 14 marzo 2021 su MangaPlus alle ore 17:00.