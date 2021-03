ONE PIECE 1007, spoiler completi: la vendetta del tanuki e un ritorno a sorpresa

Negli ultimi giorni sono trapelati in rete vari spoiler su ONE PIECE 1007, capitolo che sarà pubblicato su MangaPlus a partire da domenica 14 marzo. Oltre il ritorno a sorpresa di un vecchio personaggio di ONE PIECE, c'è finalmente un personaggio che sembra ritagliarsi un ruolo di rilievo.

Gli spoiler completi di ONE PIECE 1007 confermano ancora una volta la centralità di Chopper in questo capitolo. Intitolato "Tanuki-san", vediamo nella copertina un Caesar Clown che sta preparando dei palloncini per dei pinguini. Si parte poi con la battaglia sul palco centrale di Onigashima, dove gli Oniwabanshu e i Mimawarigumi sono stati sconfitti da Hyogoro. Apoo è scioccato nel vedere che il vecchio riesce a resistere al virus, così come la potenza che ha sfoderato. X-Drake ora capisce perché Wanokuni è stata temuta in tutto il mondo. Intanto Hyogoro e Oomasa stanno per trasformarsi completamente, quindi Yatappe e gli altri yakuza sono pronti a decapitarli. Tuttavia, iniziano tutti a piangere chiedendo aiuto, sperando in un miracolo.

I subordinati di Kaido stanno chiedendo a Queen aiuto, ma la star salta sul palco, infastidito, e inizia a dire che sono tutti inutili. Il virus Oni di Ghiaccio è l'arma più forte di Queen e sviluppata apposta per potenziarli, sfruttandoli poi come soldati che possono essere rimpiazzati facilmente. Queen prende poi in giro i samurai, dicendo che stanno sprecando la loro vita nell'aiutare Chopper, che secondo lui li tradirà essendo un pirata. Yatappe sta per sferrare il suo colpo ma Chopper lo ferma in tempo e dà gli anticorpi a Hyogoro. Anche Miyagi e Tristan spargono l'antivirus per tutta la sala, mentre Chopper spiega a Queen la soluzione che ha trovato. Queen si arrabbia e dice di non poter essere inferiore a un tanuki e prova a colpirlo, ma i pleasures difendono Chopper.

Marco fa i complimenti a Chopper e afferra il collo di Queen, dicendo a Chopper di fare ciò che deve. La renna mangia una Rumble Ball e si trasforma nel mostro gigante, sferrando uno schiaffo poderoso a Queen, tanto da fargli uscire sangue dalla bocca, urlando poi di non essere un tanuki. Tutti si scusano con Chopper per averlo chiamato tanuki. Si passa poi a Yamato, con Momonosuke arrabbiato con sé stesso per essere debole e inutile. Shinobu dice che è una persona ammirevole, ma Momonosuke non ne è convinto e mentre ribatte si trasforma in un drago e scappa dalla maglia di Yamato.

Si cambia scena con la stanza della CP0, col capo che spiega che Vegapunk ha estratto dei dati da Kaido quando quest'ultimo fu catturato dalla marina, usandoli per creare un Frutto del Diavolo. Vegapunk si rifiuta di dare però i dati al governo dicendo che è stato tutto un esperimento fallito, e ha lasciato tutto a Punk Hazard. Ma anche dopo la battaglia su quell'isola, forse il Frutto del Diavolo è riuscito a sopravvivere in una delle fabbriche rimasta illesa.

Infine, i Nove Foderi Rossi si sono ripresi. Nel finale di ONE PIECE 1007, i samurai vedono Oden Kozuki davanti a loro e si chiedono se non sia tutto un sogno. La prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa e tornerà quindi l'ultima domenica di marzo.