ONE PIECE 1007 spoiler: rivelato il personaggio misterioso con immagine! Sorprenderà tutti

La battaglia di Onigashima ha già visto alcuni scontri concludersi, mentre altri sono appena iniziati. E mentre i Mugiwara sono ancora tutti in gioco e sono alle prese con gli ufficiali di Kaido, ci sono stati alcuni eventi che hanno attirato l'interesse dei lettori.

Nel capitolo 1004 di ONE PIECE è arrivato un salvatore per i Nove Foderi Rossi, tutti conciati male dopo la breve battaglia con Kaido sulla cupola di Onigashima. Mentre il loro posto è stato preso da Rufy e dal resto della Generazione Peggiore, qualcuno è corso ad aiutarli nell'oscurità, senza farsi riconoscere. Gli spoiler di ONE PIECE 1007 trapelati in rete avevano fatto capire che ci sarebbe stata l'attesa rivelazione su questa figura.

Tuttavia, il primo leaker aveva deciso di non rivelare il nome di questo personaggio perché avrebbe sorpreso tutti. Mentre i fan continuavano a teorizzare su Hiyori, Toki e addiritturan Ener, i nuovi spoiler di ONE PIECE 1007 arrivano in rete con alcune immagini ed effettivamente il risultato fa sorprendere. Come si può vedere in basso, il salvatore è Oden Kozuki, che in teoria però dovrebbe essere morto. Naturalmente potrebbe essere un clone, un falso o una creazione di un Frutto del Diavolo, ma per saperlo dovremo attendere almeno due settimane.