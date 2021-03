ONE PIECE 1007 spoiler: trapelano le prime informazioni, un Mugiwara ritorna in gioco

Sono passate diverse settimane da quando Eiichiro Oda ha dato il via alla battaglia di Onigashima. Quello che sembra essere uno degli ultimi atti di Wano porterà a uno sconvolgimento nel mondo di ONE PIECE. Le ciurme e alleanze se le stanno dando di santa ragione e quasi tutti gli ufficiali sono impegnati in battaglie importanti.

In ONE PIECE 1006 che ha presentato i pirati delle Cento Bestie a colori abbiamo visto all'opera Hyogoro dei fiori, quasi arrivato al termine della sua vita. L'ex capo della Yakuza non ha resistito al virus di Queen e sta ormai per cedere alla sua furia, ma ha deciso di anticipare la trasformazione e farsi uccidere da un suo sottoposto. Sembra però che Chopper riuscirà a salvarlo in tempo.

Il capitolo 1007 di ONE PIECE si intitolerà infatti "Tanuki-san", chiaro riferimento al modo in cui gli abitanti di Wano chiamano Chopper. Poco altro si sa sul prossimo capitolo, se non che sul finale riappariranno i Nove Foderi Rossi e che la prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa nuovamente. La pubblicazione riprenderà quindi su Weekly Shonen Jump l'ultima domenica di marzo.

In ogni caso, il titolo degli spoiler di ONE PIECE 1007 fa presagire un ruolo di rilievo per Chopper che potrebbe riuscire a salvare il vecchio Hyogoro e tutti gli altri infetti dal virus.