ONE PIECE 1007: la tattica di Queen è stata estremamente stupida?

A Onigashima stanno andando in scena battaglie una dietro l'altra. Il genere predominante è inevitabilmente il combattimento fisico, ma da almeno una decina di capitoli ONE PIECE ha presentato anche un altro genere di scontro, ovvero quello nelle capacità mediche.

Queen ha messo sia i suoi uomini che gli avversari alle strette con il virus dell'Oni di ghiaccio. Spargendo questa malattia trasmissibile nel piano ha obbligato tutti a combattere per la propria vita, anche se l'arrivo di Marco la Fenice ha limitato gli effetti di questo virus. Grazie all'intervento di Zoro, Chopper ha potuto iniziare a studiare il virus e l'antidoto in modo tale da riportare tutti alla normalità.

La malvagità che Queen ha mostrato negli scorsi capitoli di ONE PIECE non si è fermata ma si è anzi amplificata. Mentre Hyogoro stava per morire, Queen ha iniziato a sbeffeggiare chiunque fosse in fin di vita, prendendosela anche con i propri uomini, specialmente con Waiters e Pleasures. Questo modo di fare di Queen gli si è però ritorto inevitabilmente contro, come era prevedibile.

Chopper ha trovato la cura per il virus dell'oni di ghiaccio e in questo modo si è conquistato la fiducia anche dei pirati avversari, che hanno deciso di voltare le spalle a Kaido delle Cento Bestie e alla politica della ciurma di combattere finché non sopravvivrà solo il più forte. Adesso il piano è praticamente stato conquistato dai Mugiwara, che si preparano a combattere contro le All Star. Riuscirà Chopper a mettere un freno alle ambizioni di Queen nei prossimi capitoli di ONE PIECE?