ONE PIECE 1007: ecco le tavole originali dell'ultimo capitolo

Anche questa settimana il capitolo di ONE PIECE ha fatto parlare di sé ponendo tutti i suoi riflettori su un personaggio molto apprezzato dei Mugiwara, Chopper. Ad ogni modo, in attesa di conoscere i prossimi avvenimenti del manga, diamo un'occhiata alle tavole originali curate da Eiichiro Oda.

La serializzazione di un manga settimanale passa per scadenze fisse a cui gli autori devono sottostare per mantenere i ritmi della rivista Weekly Shonen Jump. Dopo aver terminato il capitolo di ONE PIECE, Eiichiro Oda consegna le tavole al suo editore che deve così apportare le ultime modifiche prima della fase finale e procedere alla stampa del magazine.

Negli ultimi tempi Shueisha ha iniziato a rilasciare le tavole originali dei vari capitoli del manga e, anche questa settimana, non è mancato l'appuntamento con il capitolo 1007 di ONE PIECE. Ebbene, dunque, in calce alla notizia potete dare un'occhiata alle pagine realizzate con cura dal sensei e dai suoi assistenti, con tanto di note a bordo pagina, nonché i resti degli schizzi a matita per le bozze. Solo nella fase successiva, infatti, si procede a rimuovere i tratti a matita e gli elementi di contorno per la realizzazione delle tavole cosicché il capitolo possa risultare pulito in fase di stampa.

Prima di salutarvi vi rimandiamo alle nostre previsioni sul capitolo 1008 di ONE PIECE che uscirà purtroppo tra due settimane, ovvero il 28 marzo 2021 su Manga Plus. E voi, invece, cosa ne pensate delle tavole originali del manga? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.