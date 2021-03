ONE PIECE 1008: una battaglia da portare avanti a costo della vita

La storia di Oden Kozuki si è interrotta bruscamente diversi anni prima l'inizio del racconto di ONE PIECE. Al momento dell'esordio della carriera piratesca di Monkey D. Rufy, il samurai di Wano, dall'altra parte del mondo, era già morto e sepolto a causa della sfida tenutasi nella Capitale dei Fiori con Orochi e Kaido delle Cento Bestie.

Eppure Oden Kozuki è tornato a sorpresa in ONE PIECE 1007, una scelta che ha tenuto sulle spine tanti fan del manga. Chi è questa persona? Un amico, un nemico? ONE PIECE 1008 fornisce la risposta a questo interrogativo.

Il nuovo capitolo confezionato da Eiichiro Oda per Weekly Shonen Jump e i suoi lettori parte con una storia di copertina dove Nico Robin aiuta un cavallo a volare. Ma intanto è nella sala di Onigashima che le cose si fanno scottanti. Oden Kozuki chiede ai Nove Foderi Rossi di fidarsi di lui e seguirlo, ma solo Ashura Douji e Raizou si ribellano facendo tornare tutti alla realtà. Il primo subisce anche un colpo di questo falso Oden destinato a Kinemon. Il samurai è in realtà un prodotto del potere di Kanjuro, ancora vivo dato che Kiku non è riuscito a finirlo.

Kanjuro sta cercando Momonosuke per ucciderlo, ma intanto l'Oden finto cerca di farsi saltare in aria per portare i Nove Foderi Rossi con lui. Ashura Douji riesce a spingerlo via ma viene coinvolto nell'esplosione. Gli altri Foderi escono dalla stanza, ma davanti hanno Jack, del quale si occuperà il solo Inuarashi. Intanto Momonosuke è tornato normale e rivela che Rufy è sano e salvo anche se stanco.

Sul tetto di Onigashima, il protagonista di ONE PIECE prova ad attaccare gli imperatori ma viene sempre respinto facilmente. Il quintetto di giovani osserva i due imperatori fianco a fianco, pensando che vadano separati e combattuti uno alla volta. ONE PIECE 1009 sarà regolarmente pubblicato su Weekly Shonen Jump.