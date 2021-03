ONE PIECE 1008: data di uscita e previsioni, la vera natura di Oden Kozuki

Ci sono tanti personaggi che hanno preso parte alla battaglia di Onigashima. Tutta l'alleanza di samurai insieme ai protagonisti di ONE PIECE sta affrontando i pirati delle Cento Bestie al completo, ai quali si sono uniti anche Big Mom e Perospero. Eppure ci sono stati altri individui in arrivo negli ultimi capitoli.

Dopo l'infiltrazione di O-Tama, vero punto debole dei Pirati delle Cento Bestie di Kaido, era arrivata una nuova figura misteriosa che stava aiutando i samurai alla fine del capitolo 1005 di ONE PIECE. Avvolta nell'ombra, quella sembrava una figura femminile. Ma l'ultima pagina del capitolo 1007 di ONE PIECE pubblicato domenica 14 marzo su MangaPlus sembra aver sconvolto le carte in tavola. Ma le cose stanno davvero così?

Inevitabilmente, vista la situazione in corso, è molto probabile che Eiichiro Oda si concentrerà sulla vera natura di questo Oden Kozuki nel capitolo 1008 di ONE PIECE. In uscita tra due settimane, il 28 marzo 2021 a causa di una pausa del mangaka, scopriremo l'identità di questo personaggio. Sappiamo che Oden è morto per mano di Kaido ed è praticamente impossibile che sia lui. Nel mondo di ONE PIECE è facile prendere le sembianze di un altro personaggio: ricordiamo ad esempio il potere del Frutto del Diavolo di Von Clay, oppure la capacità di trasformarsi della volpe Onimaru.

Proprio questo animale potrebbe essere la risposta più ovvia al quesito. Arrivata insieme a Hiyori con mezzi simili a quelli di O-Tama, la volpe potrebbe essersi trasformata in un personaggio umano per aiutare Hiyori con le cure dei Nove Foderi Rossi. L'ultima possibilità rimanente è che Kanjuro in realtà non sia morto e che abbia invece deciso di aiutare coloro che ha tradito per qualche motivo oscuro. Di conseguenza quell'Oden sarebbe un disegno del sottoposto di Orochi.

Nel resto del capitolo vedremo ancora altre battaglie, con Oda che potrebbe decidere di dedicare diverse pagine allo scontro tra Chopper e Queen. Cosa vi aspettate da ONE PIECE 1008?