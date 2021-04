ONE PIECE 1008: Kaido e l'ardua battaglia di Rufy nel cliffhanger

Il manga di ONE PIECE ci ha portati all'attesa battaglia che decreterà il destino non solo di Wano e Onigashima ma anche dell'intero mondo. Chi uscirà vivo da questo combattimento si ritroverà all'apice delle gerarchie piratesche e con la possibilità concreta di mettere le mani sull'ambito tesoro di Gol D. Roger.

Per questo sulla cupola si stanno affrontando Kaido e Big Mom contro Rufy, Zoro, Law, Kidd e Killer. Nuova contro vecchia generazione di ONE PIECE che stanno dando spettacolo da diversi capitoli. Dopo diversi numeri di attesa, Kaido ha mostrato anche la forma ibrida del suo Frutto del Diavolo Zoo Zoo modello Pesce Pesce, in un cliffhanger che ha portato a un nuovo livello la battaglia di ONE PIECE.

Il capitolo 1008 di ONE PIECE ha presentato la situazione dei giovani pirati: con poche pagine, Eiichiro Oda ha fatto vedere che nonostante gli attacchi, i due imperatori riescono sempre a respingere Rufy. Law, Zoro e Kidd sono concordi nel trovare una tattica che possa separare anche solo temporaneamente i due pesi massimi della pirateria, in modo tale da renderli più inoffensivi. Il capitano dei pirati di cappello di paglia sembra però non volersi ammettere, come afferma lo stesso imperatore dalle sembianze draconiche.

Riusciranno ad arrivare a un piano funzionante in ONE PIECE 1009 oppure dovremo ancora attendere altri sviluppi?