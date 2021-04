ONE PIECE 1008 e il ritorno in vita di quel personaggio: come ha fatto?

Di personaggi che sono stati creduti morti nel corso di ONE PIECE ce ne sono stati tanti, ma la maggior parte di questi sono tornati in modi talvolta razionali mentre altre volte in modo estremamente forzato. Anche in ONE PIECE 1008 c'è stato un momento del genere.

Mentre Rufy e Kaido combattono sulla cima di Onigashima, sotto di loro ci sono decine di migliaia di persone che stanno facendo di tutto per far vincere la propria fazione. I protagonisti di ONE PIECE si stanno scontrando con gli ufficiali dei pirati delle Cento Bestie, ma c'è anche un'altra fazione che si sta muovendo nell'ombra, quella dei Kurozumi. Il clan di Orochi sembrava annientato dopo gli ultimi eventi, e invece lo shogun è tornato in vita. Dopo la decapitazione sul palco principale, in molti si sono domandati se Orochi fosse davvero morto.

Nel capitolo 1008 di ONE PIECE Eiichiro Oda ha confermato che Orochi è ancora vivo e vegeto e anzi si sta vendicando contro Kaido appiccando il fuoco a tutta Onigashima. Il palazzo dell'imperatore si incendia stanza dopo stanza, mentre lo shogun dà sfogo alla sua rabbia e Fukurojuku che lo accompagna sta uccidendo tutti coloro che hanno visto la scena.

Come avrà fatto Orochi a tornare in vita? Le possibilità sono o che l'Orochi decapitato sul palco fosse un clone creato da Kanjuro che aveva subodorato un possibile tradimento, anche se è l'ipotesi meno probabile dato che il corpo non sembra essere scomparso subito, oppure Orochi è riuscito a sopravvivere grazie a un'abilità del suo Frutto del Diavolo.