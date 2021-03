ONE PIECE 1008: rivelata la forma ibrida di Kaido dopo mesi di ipotesi

I Frutti del Diavolo Zoo Zoo permettono a chi li ha mangiati di assumere la forma di un particolare animale. Tuttavia il frutto di ONE PIECE permette anche di utilizzare una forma ibrida tra quella umana e quella animale. Anche l'imperatore Kaido delle Cento Bestie è in possesso di un'abilità simile.

Ci sono state tante ipotesi sulla forma ibrida di Kaido, sia serie che comiche, ma alla fine Eiichiro Oda ha deciso di mostrarla davvero. Dopo aver mostrato la silhouette in un capitolo di ONE PIECE, il mangaka rivela apertamente il fisico di Kaido nella sua forma ibrida.

Sul finale di ONE PIECE 1008, torniamo alla battaglia che si sta svolgendo sul tetto di Onigashima. Qui la generazione peggiore si ritrova contro i due imperatori che sembrano essere arrivati all'apice della loro potenza. È in questa fase che viene mostrata la forma ibrida di Kaido, che può essere vista anche nell'estratto in basso.

Il fisico di Kaido ibrido è molto simile a quello umano come forma, ma il suo corpo è ricoperto di scaglie, sono spuntate più corna sulla fronte e sulla testa e infine gambe e mani hanno artigli più affilati e dita più affusolate. È presente anche una coda anche se si intravede a malapena.

Eiichiro Oda mostrerà Kaido all'attacco in ONE PIECE 1009 con questa forma?