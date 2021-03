ONE PIECE 1008 spoiler: le prime informazioni su Oden e un sorriso beffardo

Dopo una settimana di pausa presa da Eiichiro Oda, Weekly Shonen Jump si prepara a pubblicare il nuovo capitolo del suo manga più venduto di sempre. Domenica arriverà ufficialmente ONE PIECE 1008 di cui però sono già trapelati alcuni spoiler. Cosa accadrà nell'appuntamento di questa settimana?

ONE PIECE 1008 si intitolerà "Il capito dei banditi di Atamayama, Ashura Douji" e vedrà le seguenti scene:

Oden dice di aver raggiunto il futuro grazie ai poteri di Toki;

Ashura Douji non gli crede e lo colpisce con la sua spada, provocandogli una ferita. Oden non sanguina;

Oden è un clone creato dai poteri di Kanjuro ;

; una bomba esplode colpendo sia il falso Oden che Ashura Douji;

Orochi è ancora vivo ;

; C'è una scena con Yamato e Momonosuke;

Sul finale del capitolo, Kaido si mostra nella sua forma ibrida, al fianco di Big Mom e contro la peggiore delle generazioni;

Si vede Kaido che sorride con i denti acuminati ;

; Law dice che uno dei due imperatori va separato dagli altri, Zoro concorda. Kid dice che averli tutti e due vicini è un vero inferno, mentre Rufy dice di essere stato all'inferno già tante volte.

Riprende quindi la battaglia tra Rufy e Kaido sul tetto di Onigashima ed è stata implicitamente confermata la non morte di Kanjuro. Vi aspettavate questi risvolti per ONE PIECE 1008?