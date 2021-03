ONE PIECE 1008 spoiler, riassunto completo del capitolo: la risoluzione dei Foderi Rossi

Mentre nei piani inferiori Queen combatte con Chopper e vede il suo piano sgretolarsi, ai piani superiori una rivelazione scioccante ha sconvolto i Nove Foderi Rossi. ONE PIECE 1008 confermerà la verità sul personaggio apparso?

I primi spoiler del capitolo 1008 di ONE PIECE hanno rivelato la vera natura di questo nuovo Oden Kozuki, ma in rete è comparso anche il riassunto completo di ciò che accade nel capitolo con ulteriori dettagli. Vediamo cosa accade nel capitolo intitolato "Il capo dei banditi Atamayama, Ashura Douji".

Dopo una copertina in cui Nico Robin crea delle ali per un cavallo che vuole volare, ci ritroviamo nella stessa stanza dei Nove Foderi Rossi e Oden Kozuki. Quest'ultimo dice di essere arrivato dal passato grazie ai poteri di Toki ed è lì per aiutarli a sconfiggere Kaido. Chiede ai Foderi di seguirlo, mentre questi ultimi sono in lacrime e sono pronti a seguirlo.

Ashura però li ferma dicendo che quello deve essere un Oden fasullo. Raizou concorda, chiedendo a tutti di ricordare le ultime parole di Toki. Raizou aggiunge che Oden morì quel giorno e ciò non cambierà mai. Mentre dicono questo, Oden si avvicina a Kinemon da dietro e prova a colpirlo con una delle spade, ma Ashura salva il compagno prendendosi il colpo al posto suo. Ashura ferisce Oden alla guancia ma quest'ultimo non perde sangue, rivelando di essere frutto del potere di Kanjuro. Kiku ammette di non essere riuscito a uccidere Kanjuro.

Denjiro combatte col falso Oden mentre gli altri Foderi Rossi provano a scovare Kanjuro, ma il falso Oden dice che è tutto inutile. Kanjuro sta usando il potere da una sala molto lontana e ciò sta richiedendo molta energia, ma grazie alle informazioni di Bao Huang ora sta andando a uccidere Momonosuke. Il falso Oden ha delle bombe al petto e prova a far saltare tutti in aria, ma Ashura lo scopre in tempo e salta fuori insieme a Oden, mentre ordina a tutti di andare a salvare Momonosuke. La bomba esplode, Ashura è ferito gravemente e non si muove.

I Foderi Rossi fuori dalla sala trovano Jack a bloccare il sentiero. Quest'ultimo era stato rallentato dai mink, che avevano provato a ostacolarlo senza riuscirci. Inuarashi chiede a tutti di andare, sarà lui ad affrontare Jack da solo. In un'altra sala del castello a fuoco, vediamo Orochi ancora vivo e vegeto che sta appiccando fiamme dappertutto per bruciare Onigashima insieme alle forze di Kaido. Fukurokuju è con lui, usando gli shuriken per uccidere gli uomini di Kaido che hanno visto Orochi.

Si passa poi al gruppo di Yamato, con Momonosuke che spiega che si trasforma in drago quando è scioccato o triste, ma ora può controllare la sua forma molto meglio. Momonosuke desidera di potersi trasformare in un mostro come Kaido così da essere più utile. Yamato chiede se Rufy stia bene, dicendo di volerlo andare ad aiutare a sconfiggere Kaido nelle vesti di Oden, mentre Momonosuke le risponde che Rufy sta bene. Shinobu chiede come faccia a saperlo.

Sul tetto di Onigashima, Rufy prova a colpire Kaido ancora e ancora, ma viene respinto ogni volta. Rufy continua ad attaccarlo dicendo che è un umano come loro e prima o poi cederà. Zoro lo avvisa che devono pensare a un altro modo. Killer commenta sorpreso di come Rufy definisca Kaido umano. Law però vuole togliere uno dei due imperatori dalla battaglia, separandoli. Mentre il gruppo acconsente, si vede Kaido in forma ibrida fianco a fianco con Big Mom.

Rufy dice di essere stato all'inferno già tante volte, chiudendo il capitolo 1008 di ONE PIECE.