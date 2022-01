ONE PIECE 1008 trailer e data di uscita: un inseguimento mortale

La guerra di Onigashima ormai è scoppiata da diversi episodi. Non tutte le pedine hanno preso il loro posto definitivo sulla scacchiera, con alcuni personaggi - sia dal lato dei mugiwara che quello di Kaido - che ancora devono scegliere chi affrontare in ONE PIECE. Alcuni però sono già alle prese con quello che sarà il loro scontro più importante.

In cima continua la battaglia tra i Foderi Rossi e Kaido, ma anche in basso le cose sono molto elettrizzanti. L'uscita di ONE PIECE 1007 su Crunchyroll ha portato con sé anche l'anteprima di ONE PIECE 1008 con un trailer. Nami e Usopp sono ancora alle prese con Page One e Ulti, i due fratelli dinosauri che, ormai pienamente trasformati, stanno inseguendo i due Mugiwara per tutta Onigashima, nel tentativo di prenderli e farli pentire di ciò che hanno detto e fatto. L'inseguimento continua per parecchio e, alla fine, Ulti riesce a colpire Usopp con una testata e ad afferrare Nami. Quale sarà il destino della navigatrice?

Contemporaneamente ci sono sviluppi anche nell'area centrale di Onigashima. Il virus di Queen sta facendo sempre più effetto e finisce per colpire anche Chopper, che scopre di avere il braccio destro infettato e ghiacciato. Il processo continua, mentre Zoro si sta dando da fare per tentare di recuperare l'antidoto. ONE PIECE 1008 debutterà su Crunchyroll domenica 30 gennaio 2022, proseguendo la sua strada nel recupero della storia del manga.