ONE PIECE 1009: una combo spaventosa per conquistare la sovranità dell'oceano

La battaglia a Onigashima sta continuando senza esclusione di colpi. Mentre ai piani bassi si tengono scontri importanti, è sulla sua sommità che si sta tenendo il combattimento più importante di tutti. Rufy e Kaido se le stanno dando di santa ragione, ma tanti eventi stanno per mettersi in moto in ONE PIECE.

ONE PIECE 1009 si apre con una copertina e una pagina a colori doppia invernale, ma l'inizio del capitolo è molto più fiammeggiante. Il ricomparso Orochi, insieme al fido Fukurokuju, incrocia nei corridoi del castello i Nove Foderi Rossi. Lo shogun usa la sua forma Yamata no Orochi ma i samurai non gli danno tempo e decapitano tutte le sue teste. Raizo resta indietro per affrontare Fukurokuju mentre gli altri vanno avanti.

In cima, Big Mom e Kaido si coordinano per scagliare un attacco infinitamente potente che genera un'onda d'urto che Zoro riesce prima a bloccare e poi deflettere. Lo spadaccino è quasi al tappeto ma ha dato agli altri abbastanza tempo per allontanarsi dall'area. Rufy però salta subito in avanti per provare a colpire Kaido che evita i suoi colpi, ma l'imperatore reagisce subito e assesta tre colpi micidiali al capitano dal cappello di paglia.

Mentre i due sono impegnati, gli altri quattro della nuova generazione si occupano di Big Mom. Kidd crea una cassa metallica e Law sfrutta la Room per incarcerare lì dentro Zeus, mentre Killer attacca Napoleon e Zoro affetta Prometheus. Big Mom è senza le sue tre anime, ma riesce comunque a scaraventare Kidd al tappeto con facilità. Il pirata rosso però sfrutta il suo braccio metallico per far volare in aria Big Mom, che viene ancora respinta da un masso scagliato da Law.

L'imperatrice si accorge solo dopo che sta cadendo da Onigashima e l'oceano è ancora sotto di lei. Stavolta non può fare affidamento su Zeus, ancora bloccato nella cassa. Big Mom è giunta alla sua fine? Il prossimo capitolo di ONE PIECE sarà pubblicato regolarmente su Weekly Shonen Jump il 12 aprile 2021.