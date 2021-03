ONE PIECE 1009, data di uscita e teorie: quale sarà il prossimo scontro?

La lotta a Onigashima continua e sembra ben lontana dalla fine. Gli scontri tra i pirati di Kaido e i pirati di Cappello di Paglia sono appena agli inizi, con qualcuno dei protagonisti di ONE PIECE che ancora deve trovare il proprio scontro definitivo. E ci sono ancora personaggi temporaneamente in disparte che potrebbero sbucare all'improvviso.

Mentre i Nove Foderi Rossi incontrano il falso Oden Kozuki, creato da un Kanjuro ormai in fin di vita ma più deciso che mai a uccidere Momonosuke e morire come un Kurozumi, in cima alla cupola di Onigashima si sta tenendo ancora lo scontro tra i due imperatori e la generazione peggiore.

Il capitolo 1009 di ONE PIECE sarà pubblicato domenica 4 aprile su MangaPlus, alle ore 18 e non più alle 17 a causa del cambio dell'ora legale. Ma cosa accadrà nel prossimo capitolo? Considerato il finale dello scorso numero, è possibile che Rufy e gli altri riescano ad attuare il piano di dividere i due imperatori per affrontarli separatamente. Chi affronterà uno e chi l'altro resta però un mistero.

Ci sarà spazio anche per il resto di Onigashima e Oda potrebbe decidere di dedicare un'altra pagina alla situazione di Momonosuke e Yamato, come sta facendo ormai da diversi capitoli. C'è anche da capire in che direzione si è mosso Sanji, in modo da vedere quale sarà il vero avversario del cuoco.

Cosa vi aspettate da ONE PIECE 1009?