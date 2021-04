ONE PIECE 1009: Eiichiro Oda svela la preparazione della pagina a colori

Eiichiro Oda è uno degli autori che viene incaricato più spesso da Weekly Shonen Jump per la creazione di pagine a colori. Il motivo è presto detto: ONE PIECE è il manga più popolare della rivista - oltre che dell'intero mondo dei manga - e per questo viene spesso messo in bella vista con copertine e pagine a colori d'apertura.

Anche il capitolo 1009 di ONE PIECE si è aperto con copertina e pagine a colori, con quest'ultima che ha mostrato un Rufy insieme alla sua ciurma giocare insieme alla piccola O-Tama in un paesaggio innevato. Una scena completamente inventata e che non è canonica rispetto a ciò che sta succedendo attualmente nella storia del manga, così come tutte le altre pagine a colori preparate dal mangaka.

E sempre come succede per tutte le color, l'account ufficiale "Eiichiro Staff" su Twitter ha pubblicato il video che mostra come Eiichiro Oda ha realizzato questa color. Nel video in basso, Oda ha usato gli strumenti digitali che ha a disposizione per decidere la composizione della tavola, iniziando ad abbozzare la posizione dei personaggi principali e delle loro pose, così come gli elementi più importanti del disegno come le statuette in preghiera sul lato sinistro. Chi ha ricevuto più cambi durante la stesura è stato indubbiamente il protagonista di ONE PIECE Rufy, che corre in tre posizioni diverse tra prima bozza e finale.

Anche per la color di ONE PIECE 1006 successe una cosa simile.