ONE PIECE 1009: Kaido e Big Mom hanno mostrato l'attacco più forte di sempre?

Il manga di ONE PIECE ha visto la partecipazione di tanti individui potenti nelle varie battaglie che si sono susseguite nell'opera. Barbabianca, Gol D. Roger, Shanks e tanti altri hanno stabilito dei livelli di forza anormali e irraggiungibili per le persone normali. C'è chi aspira ad arrivare a quelle vette come il protagonista Monkey D. Rufy.

Il giovane ragazzo col cappello di paglia ha però dovuto assistere a cosa vuol dire davvero essere un imperatore in ONE PIECE 1009. Dopo la pagina a colori disegnata da Eiichiro Oda e un breve intermezzo con i Foderi Rossi e Orochi, il mangaka ha riportato l'attenzione sulla battaglia che si sta tenendo sulla cupola. I colpi di Rufy non stanno andando a segno mentre Kaido e Big Mom hanno deciso di far vedere ai giovani che hanno davanti perché sono così temuti in tutto il mare.

I due imperatori si coordinano, uno con la propria bagua e l'altra con Napoleon, hanno dato vita all'Hakai. L'attacco in questione, che in realtà è anche un gioco di parole con l'Haki, segna la loro "sovranità sull'oceano": il duo crea un'onda d'urto enorme che Zoro riesce a malapena a rallentare e poi respingere, facendo guadagnare secondi preziosi ai quattro compagni. Secondo i due imperatori, normalmente l'attacco poteva essere abbastanza forte da uccidere almeno qualcuno dei pirati che avevano davanti.

Questa combinazione tra Kaido e Big Mom potrebbe anche essere l'attacco più devastante di ONE PIECE, almeno per ora.