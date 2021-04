ONE PIECE 1009 e una morte troppo rapida: è solo un trucchetto di quel personaggio?

Il mondo di ONE PIECE è ricco e variegato, anche grazie ai poteri dei Frutti del Diavolo. Tra paramisha, rogia e zoo zoo ci sono numerose capacità differenti che possono ribaltare una situazione. E ciò potrebbe svelare il mistero dietro un certo personaggio.

Nel corso della fase che si sta tenendo a Onigashima, abbiamo visto Orochi venire decapitato e, apparentemente, morire. Ciò ha scatenato diversi punti interrogativi tra i fan anche se l'indicazione principale era quella di non dare per scontata la morte di Orochi grazie al suo particolare Frutto del Diavolo. Orochi è infatti il possessore dello Yamata no Orochi, un mostro dalle sembianze simili a un drago e un serpente con otto teste. Per uccidere la creatura è necessario tagliarle tutte.

Proprio per questo Orochi è ricomparso in ONE PIECE 1008, mostrando di essere ancora vivo e con Fukurojuku che lo supporta. Tuttavia in ONE PIECE 1009 Orochi è stato di nuovo al centro di una battaglia, stavolta rapidissima, con i Nove Foderi Rossi che sembrano aver tagliato con successo le loro teste. Anche stavolta, Orochi sembra essere morto fin troppo rapidamente e anche stavolta potrebbe avere un asso nella manica.

Nella tavola doppia che illustra l'uccisione, Orochi perde sei teste, col corpo che crolla poi al suolo. Se Orochi avesse otto vite, una per testa, vorrebbe dire che l'attuale shogun di Wano potrebbe tornare ancora un'ultima volta in ONE PIECE per scontrarsi con i Nove Foderi Rossi.