ONE PIECE 1009 spoiler: battaglia nell'inferno di Onigashima

Da quando Rufy è arrivato sul tetto di Onigashima sono già passati diversi mesi, eppure la battaglia continua a infuriare. Il protagonista di ONE PIECE, insieme ai suoi alleati, sta dando filo da torcere a Kaido e alla sua ciurma. Eppure è ancora lontano il momento in cui arriverà la vittoria per una delle due fazioni.

Il capitolo 1009 di ONE PIECE con i primi spoiler conferma di concentrarsi ancora su alcuni aspetti di questa che sarà una lunga battaglia. Vediamo insieme le prime anticipazioni trapelate in rete.

ONE PIECE ha la copertina su Weekly Shonen Jump, dove Rufy regge il suo cappello in mezzo ad alcuni petali di ciliegio;

Sulla pagina a colori, i Mugiwara giocano con la neve insieme a Otama, Komachiyo e Bunbuku;

Kinemon e il suo gruppo incontrano Orochi e Fukurojuku ;

; I Foderi Rossi sconfiggono Orochi ma lui si trasforma nella sua forma animale;

Raizo VS Fukurokuju;

Sulla cima di Onigashima, Kidd chiede a Law di trasferire uno dei due imperatori da un'altra parte;

Law risponde che il loro Haki è troppo forte , altrimenti lo avrebbe già fatto;

, altrimenti lo avrebbe già fatto; Rufy avvisa che sta arrivando un attacco potente;

Big Mom e Kaido attaccano nello stesso momento;

Zoro ferma l'attacco per un istante ma viene ferito, ma gli altri riescono a evitarlo;

Rufy attacca Kaido , e Kaido risponde attaccando con un fulmine dalla bocca;

, e Kaido risponde attaccando con un fulmine dalla bocca; Law usa lo Shambles per rinchiudere Zeus in una cassa metallica creata da Kidd;

Zoro taglia Prometheus con il Homurasaki;

Killer attacca e blocca Napoleon;

Grazie all'attacco combinato di Kidd e Law, dato che non ha più Zeus e gli altri spiriti, Big Mom viene gettata via dalla cupola e cade verso il mare.

Un capitolo ricco di azione per ONE PIECE 1009 e che si concentrerà quindi in primis sulla battaglia sulla cupola.