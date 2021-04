ONE PIECE 1009 spoiler e immagini: il riassunto completo del combattimento infernale

Gli eventi di ONE PIECE ormai si concentrano sulle varie aree di Onigashima. Tra piano principale, cupola e corridoi laterali, gli scontri sono in ogni angolo. Ma quella che porterà davvero a un cambio nel mondo del manga è quella che si sta tenendo sul teschio gigante.

Alla fine di ONE PIECE 1008 abbiamo visto la forma ibrida di Kaido. L'imperatore sta mettendo a dura prova i giovani, e questa durerà anche in ONE PIECE 1009. Le prime immagini spoiler del capitolo ci mostrano due fronti in particolare.

La copertina con Rufy tra i ciliegi fa spazio poi al resto del capitolo, intitolato "Inferno". I Foderi Rossi si imbattono in Orochi che si trasforma subito nell'idra, tuttavia i samurai lo attaccano all'istante a tutte le teste. Il capo di Orochi cade al suolo mentre Fukurojuku inizia a combattere con Raizo. La battaglia si sposta poi sulla cima dove, tra una pagina e l'altra, c'è tanta azione senza molte parole.

Rufy continua ad attaccare Kaido ma gli attacchi sembrano fare poco effetto, e intanto gli imperatori rispondono con i loro colpi. Ma l'avvenimento principale è alla fine di ONE PIECE 1009. Con un attacco di gruppo, Law, Kidd, Killer e Zoro mettono fuori gioco Zeus, Prometheus e Napoleon. Le tre armi di Big Mom vengono neutralizzate e Kidd riesce a spingere l'imperatrice giù da Onigashima. Con l'isola ancora in volo verso Wanokuni, sotto di lei c'è il mare.

In basso c'è la galleria, gli spoiler di ONE PIECE 1009 hanno decretato la fine di Big Mom?