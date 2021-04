ONE PIECE 1009: svelato il piano per separare Big Mom e Kaido

Tra le pagine di ONE PIECE prosegue uno degli scontri più incredibili a cui i lettori abbiano mai assistito che, oltre a mostrare numerose potenti tecniche presenta l'attuazione di un ingegnoso piano volto a semplificare il combattimento dei nostri. Entriamo più nel dettaglio.

Mentre all'interno di Onigashima si svolgono numerose battaglie, sul tetto dell'isola l'alleanza composta da Luffy, Zoro, Law, Kidd e Killer è intenta ad abbattere i due imperatori Kaido e Big Mom la cui forza è nettamente superiore a quella di qualsiasi nemico affrontato finora nel manga. La schiacciante presenza dei due pirati è recentemente stata rappresentata in un artwork a tema ONE PIECE da un fan ed attualmente i lettori si chiedono in che modo i protagonisti riusciranno a sconfiggere i tremendi avversari. Tuttavia nel recente capitolo dell'opera di Eiichiro Oda i membri della peggiore delle generazioni hanno dimostrato di avere numerosi assi nella manica attuando un piano grazie al quale sono riusciti a separare Big Mom da Kaido facilitando così il combattimento contro i due.

La tattica ha avuto inizio quando Kidd, tramite il suo potere, ha creato un cubo di rottami all'interno del quale Law è riuscito a trasportare Zeus. Successivamente Killer si è scagliato contro Napoleon mentre Zoro ha iniziato ad affettare ripetutamente Prometheus impedendogli di assembrarsi nuovamente. Con tre homey di Big Mom impegnati il capitano dei Pirati di Kidd è riuscito a sfruttare il magnetismo contro la donna spedendola in aria ed in seguito, grazie all'intervento di Law che l'ha colpita con una roccia, ella ha iniziato a precipita dall'isola verso il mare rimanendo apparentemente senza alcuna possibilità di salvezza.

Cosa ne pensate di questo piano? Secondo voi i protagonisti avranno avuto successo nello sconfiggere la potente imperatrice? Fatecelo sapere lasciandoci un commento.

Infine si ricorda che il nuovo capitolo di ONE PIECE sembra aver preannunciato una battaglia tra ninja.